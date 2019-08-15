Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пассажир, находившийся на борту совершившего жесткую посадку в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний", сообщил, что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать.

Экипаж самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Мой самолёт упал pic.twitter.com/wOGNYxUxJu — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана… Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога", - написал пассажир в Twitter.