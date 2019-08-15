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РИА Новости

Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек

08:36 15.08.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших от тайфуна "Кроса" на западе Японии достигло 16 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой данные из разных префектур.
По его информации, около 7 тысяч человек эвакуированы в 15 префектурах из-за опасностей оползней и горных обвалов, затоплений ввиду сильных проливных дождей, которые принес тайфун.
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По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.
Телеканал демонстрирует кадры обвалов скал на дорогах, поваленные деревья и рекламные щиты, бурлящие переполненные от дождей реки.
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По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1200 миллиметров осадков.
Тайфун движется на север в сторону Японского моря, а затем, как ожидается, повернет к Хоккайдо, где его сила может ослабнуть.
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