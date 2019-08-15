Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших от тайфуна "Кроса" на западе Японии достигло 16 человек, сообщило агентство Число пострадавших от тайфуна "Кроса" на западе Японии достигло 16 человек, сообщило агентство Киодо со ссылкой данные из разных префектур.

По его информации, около 7 тысяч человек эвакуированы в 15 префектурах из-за опасностей оползней и горных обвалов, затоплений ввиду сильных проливных дождей, которые принес тайфун.

Ранее власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии, тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.

По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.

Телеканал демонстрирует кадры обвалов скал на дорогах, поваленные деревья и рекламные щиты, бурлящие переполненные от дождей реки.

По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1200 миллиметров осадков.