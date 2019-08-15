Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность и небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве и в Подмосковье в четверг, температура повысится до 24 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион будет находиться с холодной стороны атмосферного фронта, уходящего на восток. В Москве и по области в такой ситуации будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В центре столицы 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25", - сообщил Леус.