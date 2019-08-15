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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:34 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапкоВысотка на Котельнической набережной
Высотка на Котельнической набережной
© РИА Новости / Владимир Астапко
Высотка на Котельнической набережной. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переменная облачность и небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве и в Подмосковье в четверг, температура повысится до 24 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться с холодной стороны атмосферного фронта, уходящего на восток. В Москве и по области в такой ситуации будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В центре столицы 22-24 градуса, в Подмосковье плюс 20-25", - сообщил Леус.
Фонтан
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Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юго-западного направления, однако днем постепенно развернётся на северо-западный и станет порывистым, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится - до 747 миллиметров ртутного столба, что в целом соответствует норме.
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