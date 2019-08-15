Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Врачи выписали двух пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском, на лечении в больницах остаются шесть человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.