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РИА Новости

Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы

08:29 15.08.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости / РИА Новости
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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Врачи выписали двух пострадавших в результате взрывов на военном складе под Ачинском, на лечении в больницах остаются шесть человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
Ранее минздрав сообщил, что всего пострадали 39 человек и один погиб. Амбулаторно осмотрен 31 пациент, госпитализировали восемь.
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
13 августа, 15:32РИА Новости
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"Выписаны два человека из восьми госпитализированных. В cтационарах остается шесть пострадавших", - сказала собеседница агентства.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАчинскКрасноярскПроисшествия
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