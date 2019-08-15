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РИА Новости

Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском

08:29 15.08.2019 (обновлено: 09:06 15.08.2019)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места жесткой аварийной посадки самолета А-321 возле Жуковского.
На кадрах видна машина скорой помощи, возле нее стоят пассажиры и делятся эмоциями от пережитого. "Ничего не объявили, стало уже понятно, что мы падаем", — рассказывает один молодой человек. "Жесть. Дурдом", — добавляет за кадром женский голос.
Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо".
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал пилотов героями, отметив, что их мастерство и выдержка помогла спасти человеческие жизни.
Экстренно севший в Жуковском A-321
08:14РИА Новости
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