Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места жесткой аварийной посадки самолета А-321 возле Жуковского.

На кадрах видна машина скорой помощи, возле нее стоят пассажиры и делятся эмоциями от пережитого. "Ничего не объявили, стало уже понятно, что мы падаем", — рассказывает один молодой человек. "Жесть. Дурдом", — добавляет за кадром женский голос.

Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо".

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.