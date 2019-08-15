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РИА Новости

В Индии создали должность начальника штаба обороны

08:26 15.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг объявил о создании новой должности начальника штаба обороны, который будет координировать действия всех трех видов вооруженных сил республики.
О необходимости создания такого поста уже многие годы заявляют ведущие индийские эксперты в сфере обороны. В 1999 году, когда Индия и Пакистан в очередной раз оказались на грани войны из-за разногласий вокруг спорного региона Кашмир, комитет правительства по обороне внес предложение учредить такую должность для эффективной координации действий ВС республики.
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"Наши вооруженные силы – наша гордость. Чтобы еще больше укрепить координацию между ними, я объявлю о важном решении. В Индии появится начальник штаба обороны", - сказал Моди, выступая в Нью-Дели по случаю празднования очередного Дня независимости республики.
После освобождения от британского владычества в 1947 году в Индии были созданы три вида вооруженных сил: сухопутная армия, военно-воздушные силы и военно-морские силы – каждый из которых имел собственного военачальника. Объединенный штаб обороны (ОШО), существовавший в стране до настоящего времени, имел ограниченные функции. Ранее временные надвидовые штабы учреждались лишь для проведения конкретных боевых операций.
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Нарендра МодиПакистанИндияВ мире
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