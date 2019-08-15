СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после экстренной посадки А321 в Жуковском, сообщает пресс-служба СК РФ.

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, следовавший рейсом "Москва - Симферополь", после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле, расположенном в Раменском районе Московской области.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом "Москва - Симферополь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.