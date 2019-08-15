Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ближайшие больницы готовы принять пострадавших после экстренной посадки самолета А321 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Цифры меняются, распределяются те, кому нужна помощь стационара, кому нет. По цифрам информация уточняется, она будет в течение часа меняться. Все ближайшие больницы готовы принять всех пострадавших", - сказали в минздраве.
Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.