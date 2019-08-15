Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Два вертолета Центра медицины катастроф и семь машин скорой помощи находятся на месте жестокой посадки А321 в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС

По его словам, к месту жесткой посадки прибыли 8 автобусов по 50 мест в каждом для эвакуации пассажиров в аэропорт.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.