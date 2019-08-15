В Росавиации сообщили подробности экстренной посадки самолета в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет А321 в Подмосковье совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели, сообщает Росавиация.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
"Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели", - говорится в сообщении.
Добавляется, что кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам. Серьезных травм у четверых пострадавших нет.