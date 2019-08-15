На борту экстренно севшего в Подмосковье самолета не было пожара

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пожара на борту самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего в подмосковном Жуковском, не было, сообщает Росавиация.
"Пожара на борту самолета не было", - говорится в сообщении.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.