В Росавиации назвали причину аварийной посадки А321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самолет А321 при взлете в Жуковском столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле, сообщает Росавиация

"Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП", — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.