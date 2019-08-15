В Росавиации назвали причину аварийной посадки А321 в Жуковском

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самолет А321 при взлете в Жуковском столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле, сообщает Росавиация
"Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП", — говорится в сообщении.
Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Пилоты приняли решения посадить самолет в ближайшем поле возле деревни Рыбинское.
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.
В свою очередь, в Росавиации заявили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали.
На место происшествия выехали следователи.
Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0— Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.