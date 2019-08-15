Число пострадавших при посадке A321 в Подмосковье увеличилось

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Трое детей и семеро взрослых пострадали при жесткой посадке самолета A321 в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Airbus, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро") – Симферополь, совершил в четверг аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района.

"Предварительно, пострадали 10 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.