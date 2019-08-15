В больницу после экстренной посадки А-321 доставили четырех пострадавших

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четырех пострадавших при экстренной посадке А321 в Подмосковье доставили в больницу Жуковского, сообщает Росавиация.
Экипаж самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинетно экипажей. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.
"По предварительной информации, в результате вынужденного приземления пострадали 4 пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение города Жуковского", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время пассажиры самолета будут на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский".