В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов

Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина с "острым предметом" напал на полицейского во время проверки документов на улице Левобережная на севере Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Около 3.30 в ходе проверки документов сотрудниками ОМВД по району Ховрино у двоих мужчин один из них попытался скрыться и острым предметом причинил преследовавшему его полицейскому ранение в область живота", - рассказали в пресс-службе.

Мужчин задержали, пострадавший полицейский госпитализирован.