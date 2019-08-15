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РИА Новости

На борту аварийно севшего в Подмосковье самолета были шесть детей

07:50 15.08.2019
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© Фото : МЧС РФЭкстренно севший в Жуковском A-321
Экстренно севший в Жуковском A-321
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть детей были среди 220 пассажиров, находившихся на борту самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
По ее словам, 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области совершил аварийную посадку Airbus, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро") - Симферополь.
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"На борту находилось 220 пассажиров, шесть детей и пять членов экипажа", - указала Короткова.
По ее словам, все эвакуированы.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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