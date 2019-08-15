На борту аварийно севшего в Подмосковье самолета были шесть детей

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть детей были среди 220 пассажиров, находившихся на борту самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области совершил аварийную посадку Airbus, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро") - Симферополь.

"На борту находилось 220 пассажиров, шесть детей и пять членов экипажа", - указала Короткова.