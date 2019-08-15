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РИА Новости

В Дели усилили меры безопасности по случаю празднования дня независимости

07:49 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты в столице Индии по случаю празднования 73-й годовщины независимости республики, сообщает телеканал NDTV.
Согласно его данным, необходимость таких мер стала еще более очевидна после недавнего решения центрального правительства упразднить северный мусульманский штат Джамму и Кашмир. Данный шаг спровоцировал многочисленные волнения в индийском обществе, что побудило власти подойти к вопросу обеспечения безопасности в день общенационального празднества еще более основательно.
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В Нью-Дели особые меры безопасности были приняты в центральных районах, где расположен комплекс правительственных зданий, а также Красного форта – исторической цитадели 17 века, где проходят основные официальные торжества. Впервые на подступах крепости были размещены порядка 500 видеокамер с системами распознавания лиц. Снайперы несут постоянное дежурство на крышах расположенных поблизости зданий.
В общей сложности для обеспечения правопорядка в индийской столице в этот день задействованы около 20 тысяч полицейских. Власти надеются, что празднования пройдут мирно, однако не исключают возможных провокаций со стороны соседнего Пакистана, который, как полагают в Нью-Дели, поддерживает действующих на территории Кашмира сепаратистов.
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ДелиИндияВ мире
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