В Дели усилили меры безопасности по случаю празднования дня независимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 авг – РИА Новости. Усиленные меры безопасности приняты в столице Индии по случаю празднования 73-й годовщины независимости республики, сообщает телеканал Усиленные меры безопасности приняты в столице Индии по случаю празднования 73-й годовщины независимости республики, сообщает телеканал NDTV

Согласно его данным, необходимость таких мер стала еще более очевидна после недавнего решения центрального правительства упразднить северный мусульманский штат Джамму и Кашмир. Данный шаг спровоцировал многочисленные волнения в индийском обществе, что побудило власти подойти к вопросу обеспечения безопасности в день общенационального празднества еще более основательно.

В Нью-Дели особые меры безопасности были приняты в центральных районах, где расположен комплекс правительственных зданий, а также Красного форта – исторической цитадели 17 века, где проходят основные официальные торжества. Впервые на подступах крепости были размещены порядка 500 видеокамер с системами распознавания лиц. Снайперы несут постоянное дежурство на крышах расположенных поблизости зданий.