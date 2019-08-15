Врачи оказывают помощь пострадавшим при экстренной посадке А-321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Помощь пострадавшим при экстренной посадке самолета А321 в Подмосковье оказывается на месте, госпитализированных, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи, четыре бригады центра медицины катастроф и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте. По предварительным данным, погибших нет. Пока госпитализированных нет", - сказали в пресс-службе.