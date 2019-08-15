При ДТП в Саратове пострадали десять человек

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратове столкнулись пассажирская "Газель" и легковой автомобиль Volkswagen, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авария произошла около восьми утра на мосту Саратов — Энгельс, рассказала собеседница агентства.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали десять человек: четыре из Volkswagen и шестеро из "Газели".
ГИБДД проводит проверку, детали происшествия выясняются.
По данным местных СМИ, в микроавтобусе ехали рабочие Энгельсстроя.