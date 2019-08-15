При жесткой посадке А-321 в Жуковском пострадали два человека

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"За помощью к врачам с ушибами обратились, предварительно, два человека", - сказали там.