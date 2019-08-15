Следователи выехали на место аварийной посадки самолета A-321 в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Следователи выехали на место аварийной посадки пассажирского самолета в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На место происшествия выехали следователи", - сказала она.

Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.