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РИА Новости

Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета А-321 находятся на поле

07:30 15.08.2019
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© Нина ЗотинаМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере
© Нина Зотина
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пассажиры, эвакуированные из А-321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в подмосковном Жуковском, сейчас находятся на поле, решается вопрос их размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"Пассажиры самолета пока находятся на кукурузном поле, решает вопрос размещения пассажиров", - сказал собеседник агентства.
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Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМЧС РФПроисшествия
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