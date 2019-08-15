Пассажиры экстренно севшего в Подмосковье самолета А-321 находятся на поле

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пассажиры, эвакуированные из А-321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в подмосковном Жуковском, сейчас находятся на поле, решается вопрос их размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Пассажиры самолета пока находятся на кукурузном поле, решает вопрос размещения пассажиров", - сказал собеседник агентства.