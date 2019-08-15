Пострадавших при экстренной посадке A-321 в Жуковском нет, сообщили в МЧС

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"При взлете загорелся двигатель, после экстренной посадки A-321 выкатился за пределы ВПП", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пассажиры выведены из самолета, пострадавших нет.