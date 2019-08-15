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РИА Новости

Пассажиры жестко севшего в Жуковском самолета А-320 живы, сообщили в МЧС

07:01 15.08.2019 (обновлено: 07:15 15.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, предварительно, остались живы, у самолета загорелся двигатель, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Все пассажиры самолета А-320 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, двигатель самолета в Подмосковье загорелся после взлета. Отмечается, что двигатель загорелся из-за попадания птицы.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомЖуковскийПроисшествия
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