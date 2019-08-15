К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Ранее сообщалось, что мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Сейчас мальчика ищут около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщили, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
По данным главка, поиски Коли Бархатова не прекращались в течение ночи. В них задействованы почти 600 человек - полицейские, сотрудники Росгвардии и других ведомств, волонтеры.
"Наряды сотрудников Госавтоинспекции выставлены по всем проселочным дорогам на случай, если ребенок выйдет из леса. В ходе поисков задействована техника: 80 единиц транспорта, пять квадроциклов, два квадрокоптера, вездеход, также отработка лесного массива проводилась местными жителями верхом на лошадях", - говорится в сообщении.
В четверг планируется расширить зону поиска и привлечь сотрудников полиции Саргатского и Седельниковского районов и населения. Повторно обследуют заболоченные места в радиусе поисковых мероприятий.