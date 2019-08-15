Спелеолог сообщил о неизвестных микроорганизмах в крымской пещере "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Неизвестные микроорганизмы обнаружены в крымской пещере "Таврида", сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

Ранее Самохин сообщал, что в пещере имеется тонкая корка уникальных фосфатных минералов.

"Нами установлено, что эти минералы пронизаны живыми организмами - микробами. Это такие своеобразные "чужие". Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов", - сказал РИА Новости Самохин.

По его словам, для изучения бактерий в Крым специально прилетает группа микробиологов из Уральского отделения РАН.

Спелеолог подчеркнул, что к концу августа ученные планируют возобновить изучение пещеры, которое было временно приостановлено из-за строительства трассы "Таврида". Для этого будет открыт новый вход в пещеру.