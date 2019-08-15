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РИА Новости

В Тюмени задержали жителя Приморья с восьмью килограммами наркотиков

06:04 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Жителя Приморья задержали на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, в тайнике обнаружили более восьми килограммов синтетического наркотического вещества, сообщает УМВД РФ по региону.
"В ходе проверки в тайниках, оборудованных в транспортном средстве, полицейские обнаружили два ведра шпатлевки, в них находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более восьми килограммов", - говорится в сообщении ведомства.
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Внимание сотрудников ГИБДД привлекло поведение водителя автомобиля с московскими номерами, который полицейские остановили на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Во время осмотра машины "на предмет перевоза запрещенных веществ или оружия", в тайнике были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом белого цвета.
Сотрудники полиции выяснили, что 26-летней житель Приморского края в одном из субъектов РФ забрал из специально оборудованного тайника наркотические вещества, которые должен был доставить в другие регионы для дальнейшего распространения.
В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники тюменской полиции во взаимодействии с коллегами из других регионов устанавливают цепь наркотрафика.
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