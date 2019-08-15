В Тюмени задержали жителя Приморья с восьмью килограммами наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. Жителя Приморья задержали на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень, в тайнике обнаружили более восьми килограммов синтетического наркотического вещества, сообщает УМВД РФ по региону.

"В ходе проверки в тайниках, оборудованных в транспортном средстве, полицейские обнаружили два ведра шпатлевки, в них находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более восьми килограммов", - говорится в сообщении ведомства.

Внимание сотрудников ГИБДД привлекло поведение водителя автомобиля с московскими номерами, который полицейские остановили на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Во время осмотра машины "на предмет перевоза запрещенных веществ или оружия", в тайнике были обнаружены пакетики с порошкообразным веществом белого цвета.

Сотрудники полиции выяснили, что 26-летней житель Приморского края в одном из субъектов РФ забрал из специально оборудованного тайника наркотические вещества, которые должен был доставить в другие регионы для дальнейшего распространения.