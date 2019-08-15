Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T05:56Z
https://ria.ru/20190815/1557516861.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/41/1557214172_0:102:3288:1952_1036x0_80_0_0_02264749171f23e29940db9b19215bd2.jpg
РИА Новости

Власти Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна

05:56 15.08.2019
562
© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии из-за тайфуна "Кроса", передало в четверг информационное агентство Киодо.
По его данным, пришедший с юго-запада на побережье Японии тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.
Кареты скорой помощи в Японии
Вчера, 05:32РИА Новости
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.
По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.
Тайфун "Кроса" принес проливные дожди, сильный ветер с порывами до 45 метров в секунду и высокие волны на море. По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1000 миллиметров осадков.
Тайфун движется на север в сторону Японского моря, а затем, как ожидается, повернет к Хоккайдо, где его сила может ослабнуть.
Инфракрасная фотография урагана Лекима, полученная зондом Aqua
9 августа, 16:18РИА Новости
Спутник НАСА сфотографировал супертайфун Лекима
102000
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
РИА
Новости
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных
В Приморье сняли нового для фауны России клыкастного водяного оленя
В Приморье обнаружили клыкастого оленя
Милитаристский храм Ясукуни в Токио
Японский премьер направил подношение в храм Ясукуни в годовщину капитуляции
Лента
новостей
Сейсмограф. Архивное фото
В Мексике произошло сильное землетрясение
Скорая помощь в Пекине, КНР
Горный обвал в Китае унес жизни четырех человек
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Антарктида
В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины
Офицер полиции штата Флорида, США
В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Источник назвал дату закрытых консультаций Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
В Приморье в ДТП погиб ребенок
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
Полиции в Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в доме стрелком
Экстренно севший в Жуковском A-321
На борту экстренно севшего в Подмосковье самолета не было пожара
Наручники
В Тюмени задержали жителя Приморья с восьмью килограммами наркотиков
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
08:15Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321
Лента новостейМолния