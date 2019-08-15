Власти Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии из-за тайфуна "Кроса", передало в четверг информационное агентство Киодо.
По его данным, пришедший с юго-запада на побережье Японии тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.
Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.
По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.
Тайфун "Кроса" принес проливные дожди, сильный ветер с порывами до 45 метров в секунду и высокие волны на море. По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1000 миллиметров осадков.
Тайфун движется на север в сторону Японского моря, а затем, как ожидается, повернет к Хоккайдо, где его сила может ослабнуть.
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