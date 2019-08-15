Власти Японии эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии из-за тайфуна "Кроса", передало в четверг информационное агентство Власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии из-за тайфуна "Кроса", передало в четверг информационное агентство Киодо

По его данным, пришедший с юго-запада на побережье Японии тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.

Метеослужба Японии подняла уровень угрозы до четвертого из пяти возможных.

По сообщениям телеканала NHK , в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.

Тайфун "Кроса" принес проливные дожди, сильный ветер с порывами до 45 метров в секунду и высокие волны на море. По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1000 миллиметров осадков.