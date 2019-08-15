В Приморье в ДТП погиб ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб, взрослый и еще один ребенок попали в реанимацию в Приморье в результате выезда иномарки на встречную полосу и столкновения с двумя машинами, сообщает региональное УМВД РФ.

"По предварительной информации, 36-летняя женщина – водитель автомашины Toyota Corolla двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. По неустановленной в настоящий момент причине женщина совершила выезд на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с Toyota Hiace. После этого Corolla продолжила движение и совершила столкновение с грузовиком КамАЗ, двигавшимся также во встречном направлении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП погиб восьмилетний мальчик, который ехал в Corolla. Он сидел на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Водитель и второй несовершеннолетний пассажир иномарки госпитализированы в реанимационное отделение.

Как уточнили РИА Новости в региональном УМВД, второй пострадавший ребенок – девочка 5 лет.

Отмечается, что стаж водителя Corolla - 2 года, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2019 году женщина не привлекалась.