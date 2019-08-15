Полиции в Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в доме стрелком

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиции Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в здании на севере города стрелком, сообщил в четверг журналистам комиссар полиции города Ричард Росс.
"Мы поговорили с ним первый раз 30-40 минут назад. Был небольшой прогресс. Его адвокат был на третьей линии, он пытался убедить его, что мы не хотим причинить ему вред. Но после этого разговор прервался… Он начинает понимать, что ему в некотором роде выгодно выйти и сдаться, но мы не знаем, будет ли это так", - сказал он.
Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.
По словам Росса, после того как спецназ вывел из дома заблокированных там ранее двух полицейских, заложников там не осталось.
На севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.