Полиции в Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в доме стрелком

"Мы поговорили с ним первый раз 30-40 минут назад. Был небольшой прогресс. Его адвокат был на третьей линии, он пытался убедить его, что мы не хотим причинить ему вред. Но после этого разговор прервался… Он начинает понимать, что ему в некотором роде выгодно выйти и сдаться, но мы не знаем, будет ли это так", - сказал он.