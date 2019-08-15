В России за сутки потушили более десяти тысяч гектаров лесных пожаров

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10 538 гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

По данным учреждения, на начало суток в России действовало 157 лесных пожаров на площади 258 432 гектара, по которым проводились работы по активному тушению. Днем ранее "Авиалесоохрана" сообщала об активном тушении 173 лесных пожаров на 256 836 гектарах.

Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, — в Красноярском крае (132 199 гектаров) и Иркутской области (115 633 гектара).

В четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.