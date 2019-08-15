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РИА Новости

Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР

05:28 15.08.2019 (обновлено: 05:29 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал сосредоточиться на скорейшем созыве рабочих переговоров КНДР и США по денуклеаризации на Корейском полуострове.
"Настало время, когда Юг, Север и США все вместе должны сосредоточиться на скорейшем созыве рабочих переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Мун Чжэ Ин, выступив в четверг в Сеуле по случаю 74-й годовщины освобождения от японского колониального господства.
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Его выступление транслировалось в эфире местного новостного телеканала YTN.
"Пусть есть неприятные моменты, они не должны становиться стеной на пути переговоров или затруднять их. Если есть недовольство, проблемы нужно решать за столом переговоров", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.
По его словам, несмотря на "некоторые тревожные действия" КНДР, диалог должен "привести к крупным результатам мирного процесса на Корейском полуострове".
"Хотя внутри страны и за ее пределами не мало сил, толкающих к конфронтации, ситуация на Корейском полуострове явно стала другой, чем когда она могла пошатнуться всего от одной провокации Северной Кореи", - добавил Мун Чжэ Ин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президентом США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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