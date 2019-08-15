Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал сосредоточиться на скорейшем созыве рабочих переговоров КНДР и США по денуклеаризации на Корейском полуострове.

"Настало время, когда Юг, Север и США все вместе должны сосредоточиться на скорейшем созыве рабочих переговоров между Северной Кореей и Соединенными Штатами", - сказал Мун Чжэ Ин, выступив в четверг в Сеуле по случаю 74-й годовщины освобождения от японского колониального господства.

Его выступление транслировалось в эфире местного новостного телеканала YTN

"Пусть есть неприятные моменты, они не должны становиться стеной на пути переговоров или затруднять их. Если есть недовольство, проблемы нужно решать за столом переговоров", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По его словам, несмотря на "некоторые тревожные действия" КНДР, диалог должен "привести к крупным результатам мирного процесса на Корейском полуострове".

"Хотя внутри страны и за ее пределами не мало сил, толкающих к конфронтации, ситуация на Корейском полуострове явно стала другой, чем когда она могла пошатнуться всего от одной провокации Северной Кореи", - добавил Мун Чжэ Ин.