В Филадельфии из здания со стрелком вывели двух полицейских

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Двое полицейских, которые несколько часов были заблокированы в доме в Филадельфии, где забаррикадировался стрелок, выбрались наружу, сообщает в четверг полиция города.

"Два сотрудника полиции, которые были в доме со стрелком, были успешно эвакуированы спецназом полиции. Подозреваемый до сих пор вооружен и находится внутри", - говорится в сообщении полиции в Twitter

Ранее сообщалось, что двое правоохранителей были заблокированы в здании, однако детали были неизвестны. По данным телеканала Fox News, полицейские были на втором этаже. Теперь в здании остался только подозреваемый.