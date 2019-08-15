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РИА Новости

В Филадельфии из здания со стрелком вывели двух полицейских

04:56 15.08.2019
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© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettСотрудники полиции штата Кентукки в Луисвилле, США
Сотрудники полиции штата Кентукки в Луисвилле, США
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Двое полицейских, которые несколько часов были заблокированы в доме в Филадельфии, где забаррикадировался стрелок, выбрались наружу, сообщает в четверг полиция города.
"Два сотрудника полиции, которые были в доме со стрелком, были успешно эвакуированы спецназом полиции. Подозреваемый до сих пор вооружен и находится внутри", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Полиция на месте преступления
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Ранее сообщалось, что двое правоохранителей были заблокированы в здании, однако детали были неизвестны. По данным телеканала Fox News, полицейские были на втором этаже. Теперь в здании остался только подозреваемый.
На севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.
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