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РИА Новости

В КНДР рассказали об обмене поздравлениями Ким Чен Ына и Путина

04:17 15.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР, послания опубликованы в четверг в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".
Согласно тексту опубликованного послания, Путин выразил уверенность в том, что выполнение договоренностей лидеров двух стран, достигнутых в апреле во Владивостоке, послужит укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях и обеспечению мира на Корейском полуострове.
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Со своей стороны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения КНДР и РФ будут благоприятно развиваться в соответствии со стремлениями народов двух стран на основе договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке.
"Я выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества двух наши стран будут бесконечно расширяться и развиваться в разных областях, таких как политика, экономика и культура, на новой более высокой ступени в продолжение ценных традиций, заложенных прошлыми руководителями", - говорится в послании Ким Чен Ына российскому президенту.
Ким Чен Ын 24-26 апреля нанес официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с Путиным.
Корея была освобождена 15 августа 1945 года от японского колониального господства советской армией. С тех пор в КНДР этот день отмечается как государственный праздник.
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