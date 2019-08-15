В КНДР рассказали об обмене поздравлениями Ким Чен Ына и Путина

Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР, послания опубликованы в четверг в центральной северокорейской газете Лидер КНДР Ким Чен Ын обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным поздравительными посланиями по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи воинами СССР, послания опубликованы в четверг в центральной северокорейской газете "Нодон синмун"

Согласно тексту опубликованного послания, Путин выразил уверенность в том, что выполнение договоренностей лидеров двух стран, достигнутых в апреле во Владивостоке, послужит укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях и обеспечению мира на Корейском полуострове.

Со своей стороны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения КНДР и РФ будут благоприятно развиваться в соответствии со стремлениями народов двух стран на основе договоренностей, достигнутых на саммите во Владивостоке.

"Я выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества двух наши стран будут бесконечно расширяться и развиваться в разных областях, таких как политика, экономика и культура, на новой более высокой ступени в продолжение ценных традиций, заложенных прошлыми руководителями", - говорится в послании Ким Чен Ына российскому президенту.

Ким Чен Ын 24-26 апреля нанес официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с Путиным.