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РИА Новости

"Роскосмос" обеспечит лазерную связь с МКС

04:03 15.08.2019 (обновлено: 07:31 15.08.2019)
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© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю
© NASA
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между российским сегментом Международной космической станции (МКС) и Землей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Это будет второй подобный эксперимент, который проведут российские специалисты. Первый раз лазер для передачи данных между МКС и Землей российские специалисты использовали с 2011 по 2013 годы, выполнив более 100 сеансов связи. В тестах достигли скорости более 600 Мбит в секунду, то есть удавалось передавать 75 мегабайт информации в секунду. Однако в эксплуатацию система не пошла.
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В новом эксперименте планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гигабайта информации. Помимо связи с Землей, на втором этапе планируется установление лазерного канала связи между МКС и космическим аппаратом на скорости 1,2 Гбит в секунду.
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Работы над лазерными линиями связи ведутся во всех высокоразвитых странах мира таких, как США, Япония, Германия, Франция и Китай.
Российские космонавты могут связаться с Центром управления полетами в круглосуточном режиме. Однако через российские средства связь обеспечивается только при полете над территорией России. Когда станция выходит за ее пределы - для связи с российскими наземными службами космонавты используют американские каналы спутниковой связи.
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