В РСА анонсировали выпуск приложения для оформления ДТП по европротоколу

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) осенью запустит мобильное приложение для оформления европротокола в электронном виде, сообщил РИА Новости президент союза Игорь Юргенс.

"Осенью будет запущено мобильное приложение РСА. Каждый автовладелец, который его скачает, сможет ввести в него данные о нескольких своих полисах – это, как правило, полисы по автомобилям, которыми пользуются члены семьи. Также у него будет возможность воспользоваться европротоколом, потратив на оформление ДТП, если оно случится, не более 15 минут", - сказал он.

Данное приложение передает союзу Банк России, пояснили РИА Новости в РСА. Оно будет обладать расширенным функционалом, позволяющим отправлять электронное извещение о ДТП по европротоколу в четырех пилотных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящий момент уже функционирует похожее приложение, разработанное в РСА - "ДТП. Европротокол". Оно позволяет поэтапно зафиксировать обстоятельства ДТП - проверить соответствие условиям европротокола, сфотографировать повреждения, отметить координаты аварии.

Чтобы зарегистрировать происшествие через приложение, необходимо выполнение условий европротокола: количество участников ДТП должно быть не больше двух, оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть вреда жизни или здоровью, либо иному имуществу, кроме самих автомобилей.