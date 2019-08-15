Источник назвал дату закрытых консультаций Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру

ООН, 15 авг - РИА Новости. Закрытое заседание СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира назначено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

Ранее источник в СБ ООН заявил РИА Новости, что закрытое заседание Совбеза по этой теме может пройти в эту пятницу. Председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка позже заявила журналистам, что заседание пройдет "вероятнее всего, в пятницу".

"Закрытые консультации по ситуации вокруг Джамму и Кашмира назначены на утро пятницы", - сказал собеседник агентства.

В среду сообщалось, что Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира. В постпредстве Пакистана также заявляли, что надеются на созыв Совета безопасности по этому вопросу в скором времени.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.