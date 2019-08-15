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РИА Новости

Источник назвал дату закрытых консультаций Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру

03:51 15.08.2019
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 15 авг - РИА Новости. Закрытое заседание СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира назначено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Ранее источник в СБ ООН заявил РИА Новости, что закрытое заседание Совбеза по этой теме может пройти в эту пятницу. Председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка позже заявила журналистам, что заседание пройдет "вероятнее всего, в пятницу".
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"Закрытые консультации по ситуации вокруг Джамму и Кашмира назначены на утро пятницы", - сказал собеседник агентства.
В среду сообщалось, что Китай запросил проведения закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира. В постпредстве Пакистана также заявляли, что надеются на созыв Совета безопасности по этому вопросу в скором времени.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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