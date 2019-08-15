Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", — сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости"

Он отметил, что предлагает Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Кроме того, глава ведомства рассказал, какие меры предпринимает Минприроды для уменьшения масштабов и количества природных пожаров в России.

"Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение – квадрокоптеры", — добавил Кобылкин.

Лесные пожары в Сибири

Из-за лесных пожаров в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.

По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.