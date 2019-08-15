Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T07:10Z
https://ria.ru/20190815/1557516401.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155716/85/1557168568_0:104:3072:1832_1036x0_80_0_0_e19180fccaa8a8e3b55b7779225a678b.jpg
РИА Новости

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

03:48 15.08.2019 (обновлено: 07:10 15.08.2019)
60417
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа и он лично попросил их правоохранительные органы подключиться к решению проблемы "черных лесорубов".
Заготовка древесины в Челябинской области
2 августа, 03:32РИА Новости
Стало известно, сколько гектаров леса Россия потеряла в 2018 году
"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", — сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что предлагает Китаю совместно с Россией на ее территории вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.
Кроме того, глава ведомства рассказал, какие меры предпринимает Минприроды для уменьшения масштабов и количества природных пожаров в России.
"Готовим большую программу, которую буду обсуждать с председателем правительства. Считаю, что нам нужно значительно увеличить количество метеостанций. Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение – квадрокоптеры", — добавил Кобылкин.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Вчера, 15:58РИА Новости
Рослесхоз дал оценку ситуации с лесными пожарами в Сибири

Лесные пожары в Сибири

Из-за лесных пожаров в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.
По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки.
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
1 августа, 15:01РИА Новости
Союз агростраховщиков обсуждает внедрение страхования лесов
1055971471662
Обсудить 194
МинприродыДмитрий КобылкинКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ГУЛАГ нужен и проблема решится
15 августа, 05:05
Антон Семёнович Шпак
1691112212
Так а разве ещё не все сгорело?
15 августа, 04:05
ЛКЛысый Кучерявый
6325224343
Рекомендуем
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Лента
новостей
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 "небезопасным"
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский пытается повторять за Путиным, заявил Жириновский
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
Грузовик на дороге
"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
Дрон на закате солнца
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
Новый президент Литвы выступил против "Северного потока — 2"
Михаил Боярский
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
08:15Вертолеты и машины скорой помощи находятся на месте жесткой посадки А321
Лента новостейМолния