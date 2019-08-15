В НБКИ рассказали о росте числа займов на сумму более 500 тысяч рублей

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Доля выданных в январе-июне текущего года в РФ потребительских кредитов на сумму более 500 тысяч рублей выросла на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,1% от общего портфеля таких кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Во втором полугодии 2019 года доля выданных кредитов на покупку потребительских товаров, размер которых превышает 500 тысяч рублей, составила 55,1% от общего портфеля выданных кредитов данного типа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она увеличилась на 4,1 процентного пункта", - сообщили в компании.

При этом доля кредитов на сумму до 100 тысяч рублей, напротив, сократилась на 1,5 процентного пункта и составила 11,5% портфеля. Кроме того, также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей – на 1,6 процентного пункта, до 17%, а от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей – на 1 процентный пункт, до 16,4%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил эту тенденцию тем, что банки стали кредитовать заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы тем, что имеет хорошую кредитную историю и более высокий уровень доходов.

"Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более "дорогих" товаров и услуг. В свою очередь, граждане с "не идеальной" кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей "популярностью" у кредиторов", - прокомментировал статистику РИА Новости Волков.