У стрелка из Филадельфии могут быть заложники, заявили в полиции

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия не исключает, что у с забаррикадировавшегося в доме на севере города стрелка могут быть заложники, заявил в четверг журналистам комиссар полиции города Ричард Росс.

"Мы обеспокоены возможностью (наличия) заложников", - сказал он.

По его словам, он сам и другие после неоднократных попыток так и не смогли пообщаться с подозреваемым.

"Мы пытались звонить ему много раз, пару раз он снял трубку, но не ответил. Мы пробовали связаться с ним по громкоговорителю, через рупор, по телефону, но нам не удалось установить контакт. Мы пытаемся разрешить все мирно, но он отказывается поступить так", - сказал полицейский.

Он добавил, что правоохранители находятся также на связи с семьей подозреваемого.

"Нет указаний на то, что он пытается сдаться", - добавил Росс.

По его словам, наряд полиции прибыл на место с ордером и уже вошел в дом, когда внутри по ним открыли беспорядочную стрельбу. Правоохранители вынуждены были покинуть дом через окна и двери.

Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев.