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РИА Новости

У стрелка из Филадельфии могут быть заложники, заявили в полиции

03:38 15.08.2019
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© Fotolia / Dominik HerzПолиция США
Полиция США
© Fotolia / Dominik Herz
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия не исключает, что у с забаррикадировавшегося в доме на севере города стрелка могут быть заложники, заявил в четверг журналистам комиссар полиции города Ричард Росс.
"Мы обеспокоены возможностью (наличия) заложников", - сказал он.
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По его словам, он сам и другие после неоднократных попыток так и не смогли пообщаться с подозреваемым.
"Мы пытались звонить ему много раз, пару раз он снял трубку, но не ответил. Мы пробовали связаться с ним по громкоговорителю, через рупор, по телефону, но нам не удалось установить контакт. Мы пытаемся разрешить все мирно, но он отказывается поступить так", - сказал полицейский.
Он добавил, что правоохранители находятся также на связи с семьей подозреваемого.
"Нет указаний на то, что он пытается сдаться", - добавил Росс.
По его словам, наряд полиции прибыл на место с ордером и уже вошел в дом, когда внутри по ним открыли беспорядочную стрельбу. Правоохранители вынуждены были покинуть дом через окна и двери.
Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев.
Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.
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