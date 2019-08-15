Горный обвал в Китае унес жизни четырех человек

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате горного обвала в китайском городе Чунцин, Четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате горного обвала в китайском городе Чунцин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Обвал произошел в уезде Чэнкоу утром в среду. Он засыпал два жилых дома и один барак.

"К настоящему моменту горный обвал уже привел к гибели четырех человек, еще трое пропали без вести", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.