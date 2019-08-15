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РИА Новости

Горный обвал в Китае унес жизни четырех человек

03:33 15.08.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате горного обвала в китайском городе Чунцин, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обвал произошел в уезде Чэнкоу утром в среду. Он засыпал два жилых дома и один барак.
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"К настоящему моменту горный обвал уже привел к гибели четырех человек, еще трое пропали без вести", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Отмечается, что существует опасность повторного обвала, поэтому сейчас на месте работают только отдельные спасательные бригады.
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