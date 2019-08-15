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РИА Новости

В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна

03:26 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число людей с синдромом Дауна увеличилось в России примерно на 30% за последние пять лет, сейчас зарегистрировано около 19 тысяч пациентов, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Зарегистрировано больных (синдром Дауна): Российская Федерация - 18 757, на 100 тысяч населения - 12,8", - говорится в сборнике.
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В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава за 2013 год.
Больше всего людей с синдромом Дауна зарегистрировано в республике Ингушетия, Костромской области и республике Алтай, меньше всего - в Челябинской и Пензенской областях и в Приморском крае, уточняется в сборнике.
Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти 100 лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.
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Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.
Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией. Он распространен во всех регионах мира и не зависит от качества жизни и состояния здоровья родителей. Причины возникновения синдрома Дауна до конца не изучены. Одним из выявленных факторов, который увеличивает риск развития аномалии, является возраст матери. Риск развития синдрома Дауна при беременности увеличивается у женщин старше 35 лет, однако за счет более высоких коэффициентов рождаемости у молодых женщин 80% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин моложе 35 лет.
По данным ООН, каждый год примерно от 3 до пяти 5 детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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