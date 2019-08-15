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РИА Новости

В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины

03:20 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Алексей Никольский
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Самолет Вооруженных сил Аргентины вынужден был экстренно приземлиться в Антарктиде на острове Джеймса Росса, сообщает издание Infobae.
Инцидент произошел в середине дня, экипаж самолета при помощи чилийских специалистов был доставлен на аргентинскую антарктическую базу Марамбио. Туда направлен транспортный самолет Hércules C-130 с медиками на борту. Пострадавшие будут доставлены на Огненную землю.
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Также на борту находятся технические специалисты и вертолет Bell 212 для проведения предварительного расследования случившегося и доставки самолета на базу Марамбио.
Остров Джеймса Росса вулканического происхождения, он практически полностью покрыт снегом и льдом, поэтому условия там достаточно экстремальные. В настоящее время в Антарктиде зима, средняя температура составляет около 60 градусов мороза. Навигация возможна только во время южного летнего сезона с ноября по март, когда лед на море тает и появляется возможность добраться на континент.
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C-130 HerculesАргентинаАнтарктидаВ мире
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