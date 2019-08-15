В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины

Инцидент произошел в середине дня, экипаж самолета при помощи чилийских специалистов был доставлен на аргентинскую антарктическую базу Марамбио. Туда направлен транспортный самолет Hércules C-130 с медиками на борту. Пострадавшие будут доставлены на Огненную землю.

Также на борту находятся технические специалисты и вертолет Bell 212 для проведения предварительного расследования случившегося и доставки самолета на базу Марамбио.

Остров Джеймса Росса вулканического происхождения, он практически полностью покрыт снегом и льдом, поэтому условия там достаточно экстремальные. В настоящее время в Антарктиде зима, средняя температура составляет около 60 градусов мороза. Навигация возможна только во время южного летнего сезона с ноября по март, когда лед на море тает и появляется возможность добраться на континент.