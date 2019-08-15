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РИА Новости
Ядерные технологии

Стало известно, как плавучую АЭС "Академик Ломоносов" доставят на Чукотку

03:15 15.08.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная энергетическая станция "Академик Ломоносов" в Мурманске
Плавучая атомная энергетическая станция Академик Ломоносов в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправится в конце августа из Мурманска на место эксплуатации на Чукотку с помощью буксиров, которые будут тянуть его "как на натянутой струне", рассказал заместитель директора филиала концерна "Росэнергоатом" по эксплуатации и сооружению плавучих АЭС Кирилл Торопов.
"Это три буксира ледового класса. Ведущий буксир на тросе тянет ПЭБ, также на тросе идет одерживающий буксир, чтобы обеспечивать торможение плавучего энергоблока. Условно говоря, ПЭБ идет как на натянутой струне", - пояснил Торопов в рамках специального репортажа, опубликованного на официальном YouTube-канале госкорпорации "Росатом". Третий буксир будет использоваться в качестве запасного.
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Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что плавучий блок отправится из Мурманска на Чукотку 23 августа и что ПАТЭС начнет работать в декабре нынешнего года.
"Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка.
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