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РИА Новости

В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

03:10 15.08.2019 (обновлено: 06:20 15.08.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков планируется обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года. Ее в обязательном порядке ставят на новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства, а также импортные авто с пробегом.
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"Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленных на автомобилях. Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования", — сообщили в пресс-службе.
В НТИ "Автонет" считают необходимым законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить такую проверку, в том числе предрейсовый контроль. Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий.
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"Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра", — поясняют в пресс-службе.
Работоспособность "тревожных кнопок" обеспечит своевременное доведение сигнала до экстренных служб, которые окажут помощь пострадавшим, добавляют в "Автонете". Проверку рекомендуется проводить при плановом ТО и предпродажной подготовке авто.
Госсистема ЭРА-ГЛОНАСС введена в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Она создана для обеспечения оперативного получения информации о ДТП и иных происшествиях на автодорогах в России, ее обработки и передачи в экстренные службы.
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