Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата.

Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз. Россиянки в возрасте 16 лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, еще два ребенка — четвертыми.

Более 190 детей родились у 14-летних мам, 34 — у 13-летних, четыре — у 12-летних.

Как отметил в беседе с РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.

По словам эксперта, репродуктивный возраст начинается в 15 лет.

"Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе. <...> Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт", — добавил Вишневский.