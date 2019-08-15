В Филадельфии неизвестный продолжает стрелять в полицейских

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Забаррикадировавшийся в здании на севере Филадельфии неизвестный спустя три часа осады продолжает вести стрельбу по окружившим дом полицейским, сообщает полиция города.
"Полицейские продолжают попытки общения с подозреваемым; подозреваемый все еще стреляет по полицейским", - говорится в Twitter полиции.
Некоторое время назад работающий на месте корреспондент телеканала 6abc тоже сообщила, что слышала очередную короткую серию выстрелов, однако было непонятно, кто именно ведет огонь. Кроме того, по ее словам, полиции удалось вывести с места происшествия двух женщин и двух подростков, однако неизвестно, были ли они из того же дома, где заперся подозреваемый, или из другого здания.
Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Также сообщалось, шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.