В Филадельфии неизвестный продолжает стрелять в полицейских

Некоторое время назад работающий на месте корреспондент телеканала 6abc тоже сообщила, что слышала очередную короткую серию выстрелов, однако было непонятно, кто именно ведет огонь. Кроме того, по ее словам, полиции удалось вывести с места происшествия двух женщин и двух подростков, однако неизвестно, были ли они из того же дома, где заперся подозреваемый, или из другого здания.