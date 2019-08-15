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РИА Новости

Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников

02:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент тогда не пострадал.
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Тогда же глава МИД Венесуэлы назвал экс-генпрокурора страны Ортегу Диас наряду с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, экс-президентом Альваро Урибе и одним из лидеров оппозиции Венесуэлы Хулио Борхесом соучастниками покушения на Мадуро.
"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто… направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.
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Хорхе РодригесНиколас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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