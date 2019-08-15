Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент тогда не пострадал.