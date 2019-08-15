Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг – РИА Новости. Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент тогда не пострадал.
Тогда же глава МИД Венесуэлы назвал экс-генпрокурора страны Ортегу Диас наряду с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, экс-президентом Альваро Урибе и одним из лидеров оппозиции Венесуэлы Хулио Борхесом соучастниками покушения на Мадуро.
"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто… направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.