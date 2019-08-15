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РИА Новости
Культура

Актер Эрик Робертс привез Путину "спортивный Оскар"

02:33 15.08.2019
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© РИА Новости / Юлия НасулинаАктер Эрик Робертс
Актер Эрик Робертс
© РИА Новости / Юлия Насулина
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Голливудский актер Эрик Робертс привез президенту России Владимиру Путину приз "спортивный Оскар" на международном турнире по боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.
Голливудский актер Эрик Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.
Эрик Робертс
Вчера, 22:05РИА Новости
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Робертс привез Путину специальный подарок "спортивный Оскар".
"Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину - приз от мирового "спортивного Оскара", - обратился Робертс со сцены на церемонии награждения победителей турнира.
На турнире со счетом 6:5 победила сборная России.
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КультураВладимир ПутинДжулия РобертсРоссияСШАСпорт
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