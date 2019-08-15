В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться

Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США

© AP Photo / Eric Risberg Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиция Филадельфии пытается вести переговоры с забаррикадировавшимся в здании стрелком, уговаривая его сдаться, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Полицейские пытаются общаться со стрелявшим, уговаривают его сдаться", - говорится в Twitter полиции.

Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.