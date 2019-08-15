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РИА Новости

В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться

02:22 15.08.2019
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© AP Photo / Eric RisbergСотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
© AP Photo / Eric Risberg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиция Филадельфии пытается вести переговоры с забаррикадировавшимся в здании стрелком, уговаривая его сдаться, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Полицейские пытаются общаться со стрелявшим, уговаривают его сдаться", - говорится в Twitter полиции.
Полиция на месте преступления
11 августа, 17:43РИА Новости
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Также сообщалось, шестеро полицейских были ранены в перестрелки, их жизни ничего не угрожает, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.
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